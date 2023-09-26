Бускетс – о Месси: «Конечно, мы бы не хотели, чтобы лучший игрок мира пропустил финал»

Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс ответил на вопрос о Лионеле Месси.

Аргентинский форвард рискует пропустить матч финала Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо» из-за мышечных проблем. Встреча пройдёт в четверг в 03:30 по московскому времени.

«Конечно, мы бы не хотели, чтобы лучший игрок мира пропустил такой матч. Мы подождём до завтра в надежде на лучшее. Месси будет рад принять участие в поединке и помочь команде выиграть трофей, но он должен понять, готов ли он к выходу на поле», – приводит Inter Miami FC Hub слова Бускетса, переехавшего в США минувшим летом после расставания с «Барселоной».