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США. МЛС

Мартино рассказал о «загадочной» травме Месси

26 Сентября 2023 • 21:26 Комментировать
Интер Майами
...
Хьюстон Динамо
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28.09 03:30

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино поделился информацией о состоянии Лионеля Месси.

36-летний футболист был вынужденно заменён на 36-й минуте поединка с «Торонто», который прошёл 21 сентября, а спустя четыре дня не появился на поле в матче против «Орландо Сити». Участие аргентинца в следующей встрече с «Хьюстон Динамо» (28 сентября) остаётся под вопросом.

«Загадка вокруг травмы Месси? Дело не в тайнах. Мы получаем постоянные отчёты о том, кто готов и не готов играть, но в данном случае ситуация другая – СМИ не интересовались бы этим, если бы речь шла не о Месси. Ему не требуется операция, ему просто требуется отдых», – цитирует Inter Miami FC Hub Мартино.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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