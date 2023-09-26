Тренер «Интер Майами» рассказал, когда будет принято решение по участию Месси в финале

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Лионеля Месси.

«Жорди Альбе будет тяжело восстановиться к игре из-за мышечной травмы. По поводу Месси, мы будем ждать до последнего момента. Наше решение вы узнаете перед матчем», — приводит слова Мартино Mundo Deportivo.

Напомним, 36-летний Месси пропустил последнюю игру своей команды из-за повреждения.

28 сентября «Интер Майами» встретится с «Хьюстоном» в рамках финального матча Открытого кубка США.

В составе «Интер Майами» Месси провел 12 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и записал на свой счет пять ассистов.