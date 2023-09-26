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США. МЛС

​Месси пропустил тренировку перед финалом

26 Сентября 2023 • 17:40 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил занятие команды во вторник. Аргентинец присутствовал на базе, где его заметили разговаривающим по телефону, но он не тренировался. Об этом рассказывает портал Goal.

Месси рискует пропустить ближайший матч «Интер Майами» - финал Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо». 36-летний аргентинец по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем – повреждение он получил в игре за сборную Аргентины. Вернувшись в расположение клуба, Лео вышел на поле в одном из матчей МЛС, но был заменён ещё в первом тайме.

Отметим, что финал между «Интер Майами» и «Хьюстон Динамо» пройдёт в ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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