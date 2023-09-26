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США. МЛС

Форвард «Интер Майами» Тэйлор: «С приходом Месси уровень команды сразу вырос»

26 Сентября 2023 • 10:34 Комментировать

Форвард «Интер Майами» Роберт Тэйлор рассказал о росте популярности клуба после перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Как только в команду пришел Месси, наш уровень сразу поднялся. Сейчас все наши игроки выглядят намного сильнее. Для меня всегда интересно забивать голы и делать ассисты. Это то, ради чего мы выходим на футбольное поле», - передает слова нападающего портал Goal.com.

Минувшим летом Месси присоединился к «Интер Майами», подписав трудовое соглашение до конца 2025 года. 36-летний нападающий отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Роберт Тэйлор
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