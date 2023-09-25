«Львы» спаслись от «цапель» в дерби Флориды: «Интер Майами» без Месси, Альбы и Бускетса упустил победу над «Орландо Сити»

В очередном матче МЛС «Интер Майами» играл на выезде против «Орландо Сити».

В предыдущем матче «Интер Майами» – против «Торонто» – Месси вышел в стартовом составе и был заменён при счёте 0:0 на 37-й минуте. Главный тренер «цапель» Херардо Мартино объяснил, что Лео не может играть «свободно». Причина – то ли в травме, ли не совсем в травме, то ли в психологическом состоянии Месси, то ли ещё в чём-то этаком. Или какие-то проблемы со шрамами не дали сыграть Лионелю.

Факт, что Месси не попал в заявку на следующий матч с «Орландо Сити», как и его экс-партнёры по «Барселоне» Жорди Альба и Серхио Бускетс. То есть «розовые» предстали на футбольном поле без своих наиболее именитых звёзд, приехавших из Европы. Возможно, «сине-гранатовой» в прошлом троице просто дали отдохнуть перед финалом Открытого кубка США.

В прошлый раз «Интер Майами» играл против «Орландо Сити» в начале августа. То была 1/16 финала Кубка Североамериканских Лиг, Месси там оформил дубль, и его команда выиграла 3:1. «Орландо Сити» из того же штата, что и «Интер Майами», – из Флориды. «Львы» подходили к отчётному матчу на втором месте таблицы Восточной конференции сверху, а «цапли» – на втором месте снизу.

Команды не стали ввязываться в слишком обоюдоострый футбол. Начали с малого – с обмена по факту безадресными прострелами. У гостей Давид Руис, получив передачу от Йедлина, отправил мяч справа в сетку с внешней стороны. У хозяев сразу три игрока могли замыкать прострел с левого фланга, но никто из них не сумел нужным образом подстроиться под этот мяч.

Около тридцатой минуты бывший полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, выступающий сейчас за «Орландо Сити», навесил со штрафного удара, а Шлегель головой не попал в створ. Незадолго до этого Кампана из-за пределов штрафной площади проверял бдительность Гальесе. Потом Макгуайр не справился в атаке с задачей переиграть Коллендера. В конце первого тайма майамцы прибавили, что не помогло им открыть счёт.

Но спустя несколько минут после перерыва ворота «Орландо Сити» оказалась распечатаны. Кампана снабдил мячом на левом полуфланге Хосефа Мартинеса, тот сумел из-под Янссона нанести удар по воротам, Гальесе отразил мяч перед собой, а на добивании тут как тут результативно действовал Давид Руис (0:1).

На 61-й минуте Тейлор подал угловой справа, и Кампана головой едва не попал в левый угол. Потом хозяева стали применять выходы один на один. Ангуло покатил мяч левее створа после разрезающей передачи Тоурхальссона, а вот в следующий подобный раз «львы» уже не простили «цапель». Макгуайр продавил Миллера и отправил мяч низом в центр створа между ног Коллендера (1:1).

Места другим забитым голам в этой встрече не нашлось, хотя обе команды в той или ной мере пытались вырвать победу. «Интер Майами» без трио Месси – Альба – Бускетс упустил победу в дерби Флориды над «Орландо Сити», чем как минимум не упростил, а скорее усложнил себе борьбу за плей-офф МЛС. В следующем своём матче команда Месси сыграет в четверг, 28 сентября, в 03:30 по московскому времени в финале Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо».

Кирилл Иванцов