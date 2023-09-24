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США. МЛС

Игрок «Интер Майами» высказал мнение о Месси

24 Сентября 2023 • 07:55 Комментировать (1)

Хавбек «Интер Майами» Бенджамин Кремаски поделился мнением о звездном одноклубнике Лионеле Месси.

«Трансфер Лео изменил все, теперь очень много людей наблюдают за МЛС. Невероятно, что я являюсь частью всего этого. При этом Месси не хочет, чтобы к нему относились как-то по-особенному. Это скромный парень, который не пытается быть выше других. В команде его все очень уважают», - передает слова Кремаски Infobae.

Напомним, что 36-летний аргентинец перебрался в «Интер Майами» в минувшее трансферное окно. Нападающий подписал контракт до конца 2025 года. На его счету 11 голов и пять ассистов в 12 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Бенджамин Кремаски
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
24 Сентября 2023 в 08:36
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