Игрок «Интер Майами» высказал мнение о Месси

Хавбек «Интер Майами» Бенджамин Кремаски поделился мнением о звездном одноклубнике Лионеле Месси.

«Трансфер Лео изменил все, теперь очень много людей наблюдают за МЛС. Невероятно, что я являюсь частью всего этого. При этом Месси не хочет, чтобы к нему относились как-то по-особенному. Это скромный парень, который не пытается быть выше других. В команде его все очень уважают», - передает слова Кремаски Infobae.

Напомним, что 36-летний аргентинец перебрался в «Интер Майами» в минувшее трансферное окно. Нападающий подписал контракт до конца 2025 года. На его счету 11 голов и пять ассистов в 12 матчах.