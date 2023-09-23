Иньеста: Я счастлив, что у Месси всё хорошо

Полузащитник «Эмирейтс» Андрес Иньеста высказался о своём бывшем одноклубнике по «Барселоне» Лионеле Месси, выступающем ныне в «Интер Майами».

«Я счастлив, когда у моего друга дела идут хорошо. Я считаю прекрасным, когда Месси забивает и радует болельщиков, которые приходят на него посмотреть», — приводит слова Иньесты журналист Sharjah Sports TV Закария Местуи.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Орландо Сити» (25 сентября).