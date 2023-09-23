Руни: Надеюсь, что Месси обойдёт Холанна и Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«За «Золотой мяч» будут бороться Холанн, Мбаппе и Месси. Я надеюсь, что Месси победит их и выиграет «Золотой мяч», — передает слова Руни пресс-служба «Интер Майами».

Напомним, по итогам прошлого сезона Месси стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ», а также завоевал золотые медали чемпионата мира в Катаре. Отметим, Месси был признан лучшим игроком мундиаля.

Ежегодная церемония награждения лучших футболистов прошлого сезона, которую проводит журнал France Football, состоится 30 октября.