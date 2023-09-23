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США. МЛС

Руни: Надеюсь, что Месси обойдёт Холанна и Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»

23 Сентября 2023 • 15:23 Комментировать
Орландо Сити
...
Интер Майами
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25.09 02:30

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«За «Золотой мяч» будут бороться Холанн, Мбаппе и Месси. Я надеюсь, что Месси победит их и выиграет «Золотой мяч», — передает слова Руни пресс-служба «Интер Майами».

Напомним, по итогам прошлого сезона Месси стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ», а также завоевал золотые медали чемпионата мира в Катаре. Отметим, Месси был признан лучшим игроком мундиаля.

Ежегодная церемония награждения лучших футболистов прошлого сезона, которую проводит журнал France Football, состоится 30 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Золотой Мяч Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанн
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