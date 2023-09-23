​Месси оскорблял Каррагера одним словом – экс-игрок «Ливерпуля» признался

В своё время экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас работает экспертом на телевидении, критиковал «ПСЖ» за плохие выступления в Лиге чемпионов. Каррагер ответил на вопрос, получал ли он когда-нибудь сообщения от Лионеля Месси.

«Да. Аргентинцы говорят по-испански? Я просто скажу то слово, которым он меня назвал: Burro. Что это значит?» - спросил Каррагер на CBS Sports.

Дальше ведущая Кейт Абдо сообщила Каррагеру, что это слово переводится как «осёл».

«Осёл? Спасибо», - сказал бывший футболист «красных».

Как известно, минувшим летом Лионель Месси покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента и подписал контракт с «Интер Майами».