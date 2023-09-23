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США. МЛС

​Месси оскорблял Каррагера одним словом – экс-игрок «Ливерпуля» признался

23 Сентября 2023 • 13:54 Комментировать

В своё время экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который сейчас работает экспертом на телевидении, критиковал «ПСЖ» за плохие выступления в Лиге чемпионов. Каррагер ответил на вопрос, получал ли он когда-нибудь сообщения от Лионеля Месси.

«Да. Аргентинцы говорят по-испански? Я просто скажу то слово, которым он меня назвал: Burro. Что это значит?» - спросил Каррагер на CBS Sports.

Дальше ведущая Кейт Абдо сообщила Каррагеру, что это слово переводится как «осёл».

«Осёл? Спасибо», - сказал бывший футболист «красных».

Как известно, минувшим летом Лионель Месси покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента и подписал контракт с «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Джейми Каррагер Интер Майами
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