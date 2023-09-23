Мартино: «Месси всегда знает, когда нужно остановиться»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о способности Лионеля Месси вовремя попросить замену.

36-летний футболист был заменён на 37-й минуте недавнего матча МЛС против «Торонто» – аргентинец почувствовал мышечный дискомфорт. Известно, что звёздный форвард пропустит и следующую встречу команды.

«Месси достаточно мудр, чтобы понимать, когда нужно остановиться и покинуть поле», – приводит Inter Miami FC Hub слова Мартино.

Лионель Месси забил 11 голов в 12 матчах за «Интер Майами». Также в активе бывшего игрока «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» пять результативных передач в цветах новой команды.