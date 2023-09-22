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США. МЛС

​Месси пропустит ближайший матч «Интер Майами»

22 Сентября 2023 • 18:48 Комментировать
Орландо Сити
...
Интер Майами
25.09 02:30

На днях «Интер Майами» в МЛС играл против «Торонто», и Лионель Месси был заменён уже в концовке первого тайма из-за дискомфорта. Как сообщает портал Goal, в пятницу Месси пропустил тренировку команды. Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино уже говорил, что аргентинец пропустит ближайшую игру против «Орландо Сити». С тех пор ничего не изменилось.

По словам Мартино, Месси беспокоит прежнее повреждение.

«Эта проблема надоедлива. Я не знаю, больно ли ему. Мне сложно это объяснить, поскольку это больше медицинская тема. Возможно, это беспокоит его, в том числе морально, и он не может играть свободно», - сказал Мартино.

Матч против «Орландо Сити» «Интер Майами» проведёт в ночь с воскресенья на понедельник.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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