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США. МЛС

Игрок «Интер Майами»: «Когда Месси запрыгнул на меня, это было похоже на сон»

22 Сентября 2023 • 13:14 Комментировать

В недавнем матче МЛС против «Нью-Йорк Ред Буллз» Лионель Месси забил после передачи Бенджамина Кремаски. Звёздный аргентинец разделил празднование гола с Кремаски, прыгнув в его объятия. 18-летний футболист рассказал о том моменте.

«Месси указал на меня, как будто посвящая мне это. Он потрясающий человек, и он никогда не будет праздновать один. Это было невероятно. Когда Месси запрыгнул на меня, это было похоже на сон. Ты осознаешь, что празднуешь гол с лучшим футболистом. Затем я позвонил семье, и они такие: «Ой, как это было?» Я ответил: «Я не хотел его отпускать!» - рассказал Кремаски в подкасте Men In Blazers.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Бенджамин Кремаски
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