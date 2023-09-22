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США. МЛС

«Лучшая новость дня!» - реакция соцсетей на результат медицинского обследования Месси

22 Сентября 2023 • 10:44 Комментировать (1)

После того, как стало известно, что повреждения у Месси не выявлено после проведённого медицинского обследования, пользователи соцсетей с воодушевлением начали оставлять комментарии.

- Ты нужен нам в Орландо, - оставил свой пост пользователь Tony.

- Тратить его энергию на «Торонто» не стоило - как мы видели, - пишет другой болельщик «Интер Майами».

- Лучшая новость дня! Хорошо отдохни и заботься о себе, - указал фанат Alicia.

- Отлично! Ждём тебя на финале! – заявил Graldo.

Напомним, что «Интер Майми» сыграет в понедельник, 25 сентября 2023 года, на выезде с «Орландо Сити», а на 28 сентября назначен финал Открытого кубка, в котором «Интер Майми» встретится с «Хьюстон Динамо».


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Лионель Месси МЛС Интер Майами
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Сентября 2023 в 10:49
ай хватить дезу впаривать ета не риакцыя соссетей а шмецыдрочерав.. А-ха-ха-ха! )))
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