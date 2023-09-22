«Лучшая новость дня!» - реакция соцсетей на результат медицинского обследования Месси

После того, как стало известно, что повреждения у Месси не выявлено после проведённого медицинского обследования, пользователи соцсетей с воодушевлением начали оставлять комментарии.

- Ты нужен нам в Орландо, - оставил свой пост пользователь Tony.

- Тратить его энергию на «Торонто» не стоило - как мы видели, - пишет другой болельщик «Интер Майами».

- Лучшая новость дня! Хорошо отдохни и заботься о себе, - указал фанат Alicia.

- Отлично! Ждём тебя на финале! – заявил Graldo.

Напомним, что «Интер Майми» сыграет в понедельник, 25 сентября 2023 года, на выезде с «Орландо Сити», а на 28 сентября назначен финал Открытого кубка, в котором «Интер Майми» встретится с «Хьюстон Динамо».