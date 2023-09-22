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США. МЛС

Месси назвал самые важные трофеи в карьере

22 Сентября 2023 • 09:27 Комментировать

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о самых важных трофеях в своей карьере.

«Золотой мяч» - это важное признание, однако мне повезло выиграть все: Лигу чемпионов, Кубок Америки, национальные чемпионаты и чемпионат мира. Это самые важны награды в моей карьере. Только потом для меня идут индивидуальные призы», - передает слова 36-летнего нападающего AS.

Напомним, что Месси вместе со сборной Аргентины стал триумфатором чемпионата мира – 2022. В финальном матче южноамериканцы одолели французов в серии пенальти. Лионель был признан лучшим игроком мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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