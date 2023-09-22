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США. МЛС

Месси прошёл медобследование - известен вердикт врачей

22 Сентября 2023 • 07:43 Комментировать (2)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прошел медицинское обследование. Как стало известно журналистам ESPN, у звездного аргентинского нападающего не выявлено повреждения.

Таким образом, есть большие шансы, что 36-летний форвард поможет своим одноклубникам в финальном поединке Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо». Эта встреча состоится в ночь с 27 на 28 сентября.

Напомним, что Месси не смог доиграть недавний матч против «Торонто» (4:0) и был заменен в концовке первого тайма.

В составе «Интер Майами» Лионель провел 12 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Месси не забил в трёх матчах МЛС подряд

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (2)
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ингерман
22 Сентября 2023 в 08:22
ай.. острый шлангит.. А-ха-ха-ха! )))
9Orlov 9
22 Сентября 2023 в 08:04
Неужели диарея?
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