Месси прошёл медобследование - известен вердикт врачей

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прошел медицинское обследование. Как стало известно журналистам ESPN, у звездного аргентинского нападающего не выявлено повреждения.

Таким образом, есть большие шансы, что 36-летний форвард поможет своим одноклубникам в финальном поединке Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо». Эта встреча состоится в ночь с 27 на 28 сентября.

Напомним, что Месси не смог доиграть недавний матч против «Торонто» (4:0) и был заменен в концовке первого тайма.

В составе «Интер Майами» Лионель провел 12 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Месси не забил в трёх матчах МЛС подряд