Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Месси рассказал, где хранит «Золотые мячи»

21 Сентября 2023 • 21:32 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, где он хранит «Золотые мячи».

Как известно, Месси выигрывал «Золотой мяч» семь раз. В этом году аргентинец может пополнить коллекцию этих наград. Именно Лионеля считают фаворитом на получение этого приза после триумфа на чемпионате мира в Катаре. 

«Всё, что у меня есть, находится в Барселоне в моём музее. Там «Золотые мячи», золотые бутсы, футболки и всё остальное», - сказал Месси в ходе интервью для канала OLGA в YouTube.

Лионель Месси пополнил состав «Интер Майами» минувшим летом. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца 2025 года.

​Месси рассказал, почему не оставляет комментарии в соцсетях

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
21:32 · США. МЛС
​Месси рассказал, где хранит «Золотые мячи»
20:57 · США. МЛС
​Месси рассказал о своём отношении к «Золотому мячу»
20:51 · США. МЛС
​Месси признался: «Я не умею пользоваться дрелью»
20:38 · США. МЛС
​Месси хочет четвёртого ребёнка
20:25 · США. МЛС
​Месси высказался о своей жене 1
19:41 · США. МЛС
​Месси: «Думаю, я хороший отец»
19:26 · США. МЛС
​Месси рассказал, чем занимается днём
18:48 · США. МЛС
​Месси рассказал, почему не оставляет комментарии в соцсетях 2
18:43 · США. МЛС
Месси объяснил, почему покинул Европу
18:07 · США. МЛС
​Мужчина поцеловал Месси в шею – жена звёздного игрока отреагировала
15:39 · США. МЛС
«Интер Майами» — о Месси: «Возраст — это не просто число»
15:08 · США. МЛС
22 сентября Месси пройдёт медосмотр
12:16 · США. МЛС
Месси не забил в трёх матчах МЛС подряд 7
11:45 · США. МЛС
«Проклинаю расписание MLS» - реакция соцсетей на травму Месси
10:47 · США. МЛС
Фанаты «Интер Майами» не стали досматривать матч после замены Месси 2
Все новости
Рекомендуем