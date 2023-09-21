​Месси рассказал, где хранит «Золотые мячи»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, где он хранит «Золотые мячи».
Как известно, Месси выигрывал «Золотой мяч» семь раз. В этом году аргентинец может пополнить коллекцию этих наград. Именно Лионеля считают фаворитом на получение этого приза после триумфа на чемпионате мира в Катаре.
«Всё, что у меня есть, находится в Барселоне в моём музее. Там «Золотые мячи», золотые бутсы, футболки и всё остальное», - сказал Месси в ходе интервью для канала OLGA в YouTube.
Лионель Месси пополнил состав «Интер Майами» минувшим летом. Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца 2025 года.
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