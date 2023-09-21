​Месси рассказал о своём отношении к «Золотому мячу»

Лионель Месси семь раз в своей карьере выигрывал «Золотой мяч» - самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. Аргентинец ответил на вопрос, как он относится к этой награде.

«Я уже говорил, что «Золотой мяч» - хорошее признание. Но мне повезло выиграть все турниры – Лигу чемпионов, чемпионаты, Кубок Америки, чемпионат мира. Это важные награды, а индивидуальные награды второстепенны. Получать их приятно, но они не являются главными», - сказал Месси в интервью для канала OLGA в YouTube.

В 2023 году Лионель Месси может выиграть восьмой «Золотой мяч» - его считают главным фаворитом.