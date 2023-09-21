​Месси признался: «Я не умею пользоваться дрелью»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, может ли он делать какую-то работу по дому.

«Ну, когда нужно включить свет, я знаю, где выключатель. Но я не умею пользоваться дрелью», - сказал Месси с улыбкой в интервью для канала OLGA в YouTube.

Лионель Месси в своей карьере семь раз выигрывал «Золотой мяч». В этом году аргентинец может выиграть ещё одну такую награду – именно его называют главным фаворитом после того, как в конце 2022 года сборная Аргентины стала чемпионом мира.

За «Интер Майами» Месси выступает с лета. Он заключил контракт на два с половиной года.

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