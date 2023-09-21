​Месси хочет четвёртого ребёнка

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей – Тьяго, Матео и Чиро. Звёздный футболист «Интер Майами» ответил на вопрос, хотели ли бы они с женой ещё одного ребёнка.

«Мы хотели бы снова завести ребёнка. Но посмотрим», - слова Месси приводит Minutouno со ссылкой на канал OLGA в YouTube.

Лионель Месси минувшим летом заключил с «Интер Майами» контракт, который рассчитан до конца 2025 года. В 12 матчах за клуб МЛС аргентинец записал на свой счёт 11 голов и пять результативных передач.

Добавим, что Месси считается главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году.

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