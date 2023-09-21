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США. МЛС

​Месси высказался о своей жене

21 Сентября 2023 • 20:25 Комментировать (1)

Нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей жене – об Антонелле Рокуццо.

Стоит сказать, что Месси и Рокуццо воспитывают троих сыновей – Тьяго, Матео и Чиро.

«Антонелла – хорошая мать, я полностью ею восхищаюсь. Она проводит с детьми 24 часа в сутки, а меня большую часть времени нет дома. Поездки, матчи, сборная, предсезонка. Иногда я уезжаю на месяц, на полтора, а она целый день рядом с детьми», - сказал Месси в ходе интервью для канала OLGA в YouTube.

Действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Антонелла Рокуццо
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Сентября 2023 в 20:39
Геша : А моя псевдоженушка постоянно шляется по бутикам.. Она тоже хорошая.. А-ха-ха-ха.. 🤭..
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