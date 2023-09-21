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США. МЛС

​Месси: «Думаю, я хороший отец»

21 Сентября 2023 • 19:41 Комментировать

Звёздный форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оценил себя как отца. Стоит сказать, что Месси и Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей – Тьяго, Матео и Чиро.

«Думаю, я хороший отец. Я стараюсь приобщить своих детей к ценностям, которым меня самого учили в детстве. Хочу, чтобы дети получили те же уроки, что и я», - сказал Месси в интервью для YouTube-канала OLGA.

Летом Лионель Месси пополнил состав «Интер Майами». В 12 матах за клуб МЛС аргентинец забил 11 голов и отдал пять голевых передач на партнёров.

Отметим, что Месси называют фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году.

​Месси озвучил претензию к «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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