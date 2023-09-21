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США. МЛС

​Месси рассказал, чем занимается днём

21 Сентября 2023 • 19:26 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о том, как проходит его день.

«Я возвращаюсь домой в час. После этого мы с Антонеллой едим и идём вздремнуть. Мы можем посмотреть что-то по телевизору – фильмы, сериалы, да что угодно. А в три часа мы забираем детей со школы и везём на тренировку», - рассказал Месси в интервью для канала OLGA в YouTube.

Действующий контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. В клуб МЛС аргентинец перебрался минувшим летом после двух сезонов в «ПСЖ».

Отметим, что Лионель Месси считается главным фаворитом на получение «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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