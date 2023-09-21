​Месси рассказал, кем может работать после завершения карьеры

В 36 лет Лионель Месси всерьёз не задумывается о завершении карьеры. Тем не менее, в какой-то момент звёздному аргентинцу всё-таки придётся повесить бутсы на гвоздь. Месси высказался на этот счёт в интервью для YouTube-канала OLGA.

«Я пока не думал о том, чем я буду заниматься после выхода на пенсию. Я не хочу об этом думать, потому что хочу получать удовольствие от того, что я делаю сейчас. Я сделал важный шаг, когда покинул Европу и приехал сюда. Сейчас я не хочу думать о следующем шаге.

Кем бы я мог работать после завершения карьеры? Я не знаю, но мне нравится всё, что связано с футболом. Мне нравится работать с детьми, мне нравится тренировать, мне нравится быть спортивным директором. Но я не знаю, где окажусь», - сказал Месси.

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