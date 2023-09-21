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США. МЛС

​Месси рассказал, почему не оставляет комментарии в соцсетях

21 Сентября 2023 • 18:48 Комментировать (2)

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не оставляет комментариев в социальных сетях. Чемпион мира дал комментарий на этот счёт.

«Я много времени вожусь со своим мобильным телефоном. Но я не ставлю лайки и не оставляю комментарии. Потому что ты можешь написать что-то глупое, и это сразу же появится повсюду. Есть вещи, которых я предпочитаю избегать из-за возможных последствий», - сказал Месси в интервью для канала OLGA в YouTube.

Напомним, что Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» минувшим летом. Аргентинец заключил с клубом МЛС трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (2)
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andi
21 Сентября 2023 в 19:20
Боится быть глупым.
Alex1972
21 Сентября 2023 в 18:55
Геша за всех пишет.. Мы рады.. Хе..
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