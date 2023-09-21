Месси объяснил, почему покинул Европу

Минувшим летом Лионель Месси покинул Европу. Звёздный аргентинский нападающий перебрался в «Интер Майами», подписав контракт до конца 2025 года. Месси дал комментарий по поводу своего решения.

«Я хотел жить по-другому, поэтому было принято решение не продолжать выступать в Европе. Хотя мой характер таков, что я хочу побеждать, хочу конкурировать, в определённый момент я захотел чувствовать себя более расслаблено. Я не замечаю, что здесь снизил свой уровень – я готовлюсь и играю так же, как всегда», - сказал Месси в интервью для YouTube-канала OLGA.

В июне Лионель Месси отпраздновал свой 36-й день рождения.