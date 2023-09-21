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США. МЛС

Месси объяснил, почему покинул Европу

21 Сентября 2023 • 18:43 Комментировать

Минувшим летом Лионель Месси покинул Европу. Звёздный аргентинский нападающий перебрался в «Интер Майами», подписав контракт до конца 2025 года. Месси дал комментарий по поводу своего решения.

«Я хотел жить по-другому, поэтому было принято решение не продолжать выступать в Европе. Хотя мой характер таков, что я хочу побеждать, хочу конкурировать, в определённый момент я захотел чувствовать себя более расслаблено. Я не замечаю, что здесь снизил свой уровень – я готовлюсь и играю так же, как всегда», - сказал Месси в интервью для YouTube-канала OLGA.

В июне Лионель Месси отпраздновал свой 36-й день рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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