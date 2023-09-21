​Мужчина поцеловал Месси в шею – жена звёздного игрока отреагировала

Лионель Месси дал интервью для канала OLGA в YouTube. В качестве интервьюера выступил комик Мигель Гранадос. В анонсе интервью происходит максимально странная ситуация – Месси сидит в кресле, в то время как Гранадос целует его в шею, что заставило футболиста посмеяться. Видео стало вирусным в социальных сетях.

В комментариях к анонсу отметилась Антонелла Рокуццо – супруга Лионеля Месси. Она опубликовала три смайла, которые выражают заливной смех.

С лета Лионель Месси выступает за «Интер Майами». Аргентинец считается главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году.

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