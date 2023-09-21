«Интер Майами» — о Месси: «Возраст — это не просто число»

«Интер Майами» опубликовал в социальных сетях видео с эмоциями нападающего команды Лионеля Месси, который был очень расстроен своей заменой из-за травмы.

«Возраст — это не просто число… Нам просто нужно приспособиться к этому факту. Мы знаем, что это еще не конец. Ты вернешься сильнее», — написала пресс-служба американского клуба.

Напомним, в минувшей игре МЛС с «Торонто» (4:0) 36-летний Месси получил травму и покинул поле на 37-й минуте. Стоит сказать, что это был первый матч нападающего после восстановления от мышечного повреждения.

В текущем сезоне аргентинец сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и стал автором пяти результативных передач.

Ранее сообщалось, что завтра, 22 сентября, Месси пройдет медицинский осмотр.