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США. МЛС

22 сентября Месси пройдёт медосмотр

21 Сентября 2023 • 15:08 Комментировать
Орландо Сити
...
Интер Майами
25.09 02:30

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в ближайшее время пройдёт медицинское обследование.

Напомним, Месси получил травму в минувшем матче с «Торонто» (4:0). Футболист покинул поле на 37-й минуте игры.

Как стало известно ESPN, завтра, 22 сентября, Месси сделает рентген, чтобы точно определить характер травмы, если она действительно есть.

В текущем сезоне 36-летний Месси принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и стал автором 5 результативных передач.

Следующий матч «Интер Майами» состоится 25 сентября против «Орландо». Начало игры — в 02:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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