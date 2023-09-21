22 сентября Месси пройдёт медосмотр

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в ближайшее время пройдёт медицинское обследование.

Напомним, Месси получил травму в минувшем матче с «Торонто» (4:0). Футболист покинул поле на 37-й минуте игры.

Как стало известно ESPN, завтра, 22 сентября, Месси сделает рентген, чтобы точно определить характер травмы, если она действительно есть.

В текущем сезоне 36-летний Месси принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и стал автором 5 результативных передач.

Следующий матч «Интер Майами» состоится 25 сентября против «Орландо». Начало игры — в 02:30 по мск.