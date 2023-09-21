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США. МЛС

Месси не забил в трёх матчах МЛС подряд

21 Сентября 2023 • 12:16 Комментировать (7)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не смог отметиться голом в третьем подряд поединке МЛС. Минувшей ночью команда из Флориды разгромно одолела «Торонто» (4:0).

В этой встрече 36-летний аргентинский форвард покинул поле на 37-й минуте первого тайма из-за повреждения.

До этого Лионель уходил без забитых мячей в поединках против «Лос-Анджелеса» и «Нэшвилла».

Звездный нападающий перебрался в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. Лионель подписал трудовой договор до конца 2025 года. Месси сыграл 12 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лионель Месси
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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TEREX
21 Сентября 2023 в 13:51
апеть пашли сплашныя рикорды..))
9Orlov 9
21 Сентября 2023 в 13:32
Это "историческое" достижение! Достойное дополнительного и внеочередного ЗМ! 🧔
ALKL
21 Сентября 2023 в 12:56
месси не забивает в 3х матчах подряд это потому что "АлЭх1972" не делает ему амлет в раздевалке, этаки стресс не снимает. Кстати, а где она сам - Олех1972?
Sergey999
21 Сентября 2023 в 13:52
Делает амлет любимому Геше, аха-ха-ха)))
TEREX
21 Сентября 2023 в 13:53
апосля третева матча слёх бидалага с приступам..)) сичас усе кудесники ат мидицыны хлапочют на иво тушкой..))
ингерман
21 Сентября 2023 в 12:38
ай ужэ палетели дипеши с 30 тыс курьерав - срочна исправиць полажение.. гном долж0н забиваць ведь в ниво стока бабак влито.. адин тока липавый зм цельную кучу стоить.. А-ха-ха-ха! )))
Sergey999
21 Сентября 2023 в 12:31
Воистину трагедия вселенского масштаба...
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