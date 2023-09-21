Месси не забил в трёх матчах МЛС подряд

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не смог отметиться голом в третьем подряд поединке МЛС. Минувшей ночью команда из Флориды разгромно одолела «Торонто» (4:0).

В этой встрече 36-летний аргентинский форвард покинул поле на 37-й минуте первого тайма из-за повреждения.

До этого Лионель уходил без забитых мячей в поединках против «Лос-Анджелеса» и «Нэшвилла».

Звездный нападающий перебрался в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. Лионель подписал трудовой договор до конца 2025 года. Месси сыграл 12 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.