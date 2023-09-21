«Проклинаю расписание MLS» - реакция соцсетей на травму Месси

21 сентября 2023 года состоялся очередной матч в чемпионате США. «Интер Майами» принимал у себя дома «Торонто». Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 4:0, но главной новостью стала замена Лионеля Месси в самой концовке первого тайма из-за повреждения.

Социальные сети следующим образом отреагировали на новость о травме Месси:

«Выздоравливай скорее, Лео», - указал один из пользователей;

«Я надеюсь, что с ними все в порядке», - пожелал другой болельщик;

«Проклинаю расписание MLS», - с яростью указал в своём сообщении фанат;

«Необходим надлежащий отдых. Надеюсь, это не что-то действительно серьёзное», - добавил комментарий один из поклонников легендарного футболиста.

Следующий матч «Интер Майами» проведёт уже 25 сентября против «Орландо Сити».