«Проклинаю расписание MLS» - реакция соцсетей на травму Месси

21 сентября 2023 года состоялся очередной матч в чемпионате США. «Интер Майами» принимал у себя дома «Торонто». Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 4:0, но главной новостью стала замена Лионеля Месси в самой концовке первого тайма из-за повреждения.
Социальные сети следующим образом отреагировали на новость о травме Месси:
«Выздоравливай скорее, Лео», - указал один из пользователей;
«Я надеюсь, что с ними все в порядке», - пожелал другой болельщик;
«Проклинаю расписание MLS», - с яростью указал в своём сообщении фанат;
«Необходим надлежащий отдых.
Следующий матч «Интер Майами» проведёт уже 25 сентября против «Орландо Сити».
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