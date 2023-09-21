Фанаты «Интер Майами» не стали досматривать матч после замены Месси

Минувшей ночью в матче МЛС встречались «Интер Майами» и «Торонто». Звездный нападающий Лионель Месси появился в стартовом составе команды из Флориды, однако под занавес первого тайма был заменен.

Примечательно, что после ухода 36-летнего аргентинца с поля болельщики начали массово покидать трибуны стадиона, не дождавшись даже конца первого тайма.

«Интер Майами» одержал в домашней встрече разгромную победу со счетом 4:0. Следующий поединок подопечные Херардо Мартино сыграют в воскресенье, 24 сентября, против «Орландо Сити».

«Интер Майами» потерял Месси и Альбу