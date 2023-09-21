«Интер Майами» потерял Месси и Альбу

Звезды «Интер Майами» Лионель Месси и Жорди Альба пропустят следующий поединок своей команды в МЛС. Об этом в беседе с журналистами поведал наставник команды Херардо Мартино.

«Мы будем двигаться постепенно. Нужно изучить медицинские показания, после чего будет определен следующий план действий. Будем следить за состоянием Лео и Жорди. Ближайший матч? В воскресенье они точно не сыграют», - передает слова специалиста пресс-служба МЛС.

Ближайший матч в МЛС «Интер Майами» проведет против «Орландо Сити». Напомним, что в предыдущей встрече чемпионата команда из Флориды отпраздновала разгромную победу над «Торонто» со счетом 4:0.

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