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США. МЛС

«Интер Майами» потерял Месси и Альбу

21 Сентября 2023 • 10:35 Комментировать (1)

Звезды «Интер Майами» Лионель Месси и Жорди Альба пропустят следующий поединок своей команды в МЛС. Об этом в беседе с журналистами поведал наставник команды Херардо Мартино.

«Мы будем двигаться постепенно. Нужно изучить медицинские показания, после чего будет определен следующий план действий. Будем следить за состоянием Лео и Жорди. Ближайший матч? В воскресенье они точно не сыграют», - передает слова специалиста пресс-служба МЛС.

Ближайший матч в МЛС «Интер Майами» проведет против «Орландо Сити». Напомним, что в предыдущей встрече чемпионата команда из Флориды отпраздновала разгромную победу над «Торонто» со счетом 4:0.

В «Интер Майами» объяснили раннюю замену Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Жорди Альба Интер Майами
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Alex1972
21 Сентября 2023 в 11:57
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