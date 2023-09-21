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США. МЛС

В «Интер Майами» объяснили раннюю замену Месси

21 Сентября 2023 • 08:56 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о состоянии Лионеля Месси и Жорди Альбы после поединка против «Торонто». Оба игрока покинули поле под занавес первого тайма.

«Лео и Жорди нормально тренировались, мы чувствовали, что они готовы играть. Не думаю, что у них появились новые травмы. Это больше похоже на усталость. Впереди у нас финал, однако они не выйдут на поле, если не будут полностью готовы», - передает слова специалиста CBS.

Напомним, что поединок между «Интер Майами» и «Торонто» прошел во Флориде и завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Жорди Альба Интер Майами
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