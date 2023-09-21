С ним хорошо, а без него лучше: «Интер Майами» разгромил «Торонто» после ухода Месси на замену

Лионель Месси минувшей ночью сыграл за «Интер Майами» впервые за полмесяца.

Отлучка в сборную Аргентины и небольшая травма – по этим причинам Месси пропустил матчи «Интер Майами» против команд «Спортинг Канзас-Сити» и «Атланта Юнайтед» соответственно. Не исключено, что Тата Мартино изначально дал бы отдохнуть Месси и сейчас, но «цаплям» надо было исправляться после крупного поражения в предыдущей встрече в рамках МЛС.

Условия для реабилитации выглядели весьма удобными. «Интер Майами» принимал на родном стадионе соседа по турнирной таблице «Торонто». Если американская команда шла на предпоследнем месте в Восточной конференции, то канадская располагалась непосредственно на последнем, уступая «розовым» шесть очков.

На четвёртой минуте хозяева заставили чужую оборону ошибиться путём высокого прессинга, однако Хосеф Мартинес не воспользовался своим шансом, с пятнадцати метров пробив выше перекладины. А спустя девять минут едва не забили после своего прессинга визитёры. Потерю допустил Бускетс, после чего Керр сначала не прошил Коллендера и потом на добивании направил мяч в правую штангу.

На четырнадцатой минуте Хосеф Мартинес из зоны левого инсайда не попал в ближний угол после проникающего паса Альбы. Спустя четыре минуты Месси пробивал с подступов к штрафной площади уже в падении – в руки Ромеро. Ещё через пять минут Лео слёта замыкал в области правой штанги заброс слева от Фариаса и послал мяч выше створа.

На 34-й минуте Мартино заменил Альбу – возможно, из-за последствий травмы. Через две минуты жертвой ротации стал и Месси, передавший капитанскую повязку Йедлину. Возможно, физический дискомфорт почувствовал Лионель. Плюс Кривцова совсем скоро заменили после медицинской помощи. У «Торонто» же точно произошла вынужденная замена раньше – поле покинул Сервания.

Пробыв недолго на скамейке, Месси проследовал в подтрибунное помещение в начале компенсированного к первому тайму времени. Арбитр добавил девять минут, и на третьей из них хозяева открыли счёт. Состоялась подача с левого фланга, Ромеро смахнул мяч на выходе, а Фариас влёт вонзил сферу в правый угол, и Алонсо не смог помешать ему (1:0).

В самом начале второго тайма болельщики «цапель» пару раз потревожились, но Бернардески забил отменённый гол из офсайда, а Инсинье не поставил неразрешимых задач перед Коллендером. Что дальше? На 54-й минуте «Интер Майами» успокоил своих поклонников. Тейлор прошёл поперёк поля перед штрафной площадью соперника и низом поразил левый угол (2:0).

Команда Херардо Мартино комфортно чувствовала себя на поле, преимущественно комбинировала. У «Торонто» игра в нападении напрочь отсутствовала, а на 73-й минуте «розовые» дозрели до третьего гола в чужую рамку. Кремаски был запущен по правому полуфлангу Тейлором и упаковал мяч в дальний нижний угол (3:0).

Кампана подобным образом не забил – рикошет от Рустеда отправил круглого на угловой. Немножко спохватились гости – Инсинье дальним ударом протестировал штангу. А Тейлор ещё оформил дубль, примерно с правого угла вратарской вонзив мяч в дальнюю девятку (4:0). «Интер Майами» после крупного поражения от «Атланты Юнайтед» сам одержал разгромную победу над «Торонто».

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Причём все четыре гола «розовые» забили уже после ухода Месси на замену. «Цапли» поднялись в турнирной таблице Восточной конференции на одну строчку вверх, на тринадцатое место. В следующем своём матче «Интер Майами» встретится на выезде с «Орландо Сити». Начало в понедельник, 25 сентября, также в 02:30 по московскому времени.

Кирилл Иванцов