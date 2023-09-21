Месси заменили на 37-й минуте матча МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси покинул поле из-за повреждения.

36-летний футболист пропустил предыдущую встречу с «Атлантой» из-за мышечных проблем. В проходящем сейчас поединке против «Торонто» звёздный аргентинец появился в старте, однако не смог доиграть до конца даже первый тайм. Уже на 37-й минуте форварда заменили с подозрением на травму. Примечательно, что та же участь постигла и левого защитника «Интера» Жорди Альбу – испанец тоже вынужденно покинул поле до перерыва.

Следить за ходом матча «Интер Майами» – «Торонто» можно посредством текстовой трансляции на сайте LiveResult.ru.