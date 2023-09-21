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США. МЛС

Месси заменили на 37-й минуте матча МЛС

21 Сентября 2023 • 03:33 Комментировать
Интер Майами
4:0
Торонто
окончен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси покинул поле из-за повреждения.

36-летний футболист пропустил предыдущую встречу с «Атлантой» из-за мышечных проблем. В проходящем сейчас поединке против «Торонто» звёздный аргентинец появился в старте, однако не смог доиграть до конца даже первый тайм. Уже на 37-й минуте форварда заменили с подозрением на травму. Примечательно, что та же участь постигла и левого защитника «Интера» Жорди Альбу – испанец тоже вынужденно покинул поле до перерыва.

Следить за ходом матча «Интер Майами» – «Торонто» можно посредством текстовой трансляции на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Лионель Месси Жорди Альба Интер Майами
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