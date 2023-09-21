Месси выйдет в стартовом составе в матче против «Торонто»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси готов вернуться на поле после травмы.

Встреча пройдёт в рамках МЛС, а её начало запланировано на 02:30 по московскому времени. Согласно сведениям Inter Miami FC Hub, звёздный аргентинец выйдет в основе своей команды.

Напомним, что Лионель Месси пропустил два предыдущих матча из-за мышечных проблем. Также 36-летний форвард не смог помочь сборной Аргентины в недавнем поединке с Боливией.

В активе Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач в 11 играх за «Интер Майами». Экс-футболист «ПСЖ» пополнил ряды американского коллектива минувшим летом.