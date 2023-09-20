Месси вернулся в строй после травмы

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси примет участие в матче очередного тура МЛС. Об этом сообщает пресс-служба американского футбольного клуба.

21 сентября «Интер Майами» встретится с «Торонто». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 02:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которая состоится на портале LiveResult.

В текущем сезоне 36-летний Месси принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и стал автором 5 ассистов.

Напомним, аргентинец пропустил последние две игры своей команды из-за мышечной травмы, полученной в расположении сборной Аргентины.