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США. МЛС

​Месси слегка сменил имидж

20 Сентября 2023 • 18:39 Комментировать (1)
Интер Майами
...
Торонто
Через 7 ч. 31 мин.

Лионель Месси вернулся к командным тренировкам с «Интер Майами». Болельщики в социальных сетях активно обсуждают то, что звёздный футболист слегка сменил имидж, сбрив бороду.

Отметим, что Месси пропустил два последних матча «Интер Майами» в МЛС – один из-за отъезда в сборную, а второй из-за незначительного повреждения. Вернуться на футбольное поле Лионель должен в игре против «Торонто», которая пройдёт в ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени.

Напомним, что минувшим летом Лионель Месси подписал с «Интер Майами» контракт до конца 2025 года.

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Лионель Месси Интер Майами
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ИНТЕР МАЙАМИ ТОРОНТО
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Комментарии (1)
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NOBODY
20 Сентября 2023 в 18:46
ты зачем усы сбрил, дурень????
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