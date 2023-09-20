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США. МЛС

Вратарь «Интер Майами» высказал мнение о Месси

20 Сентября 2023 • 12:57 Комментировать

Голкипер Дрейк Келленджер, который выступает вместе с аргентинцем Лионелем Месси за «Интер Майами», высказался о 36-летнем звездном форварде.

«Лео – прекрасный одноклубник. Месси немного застенчивый и тихий парень. Сейчас он пытается обустроиться здесь. Я пытаюсь всячески ему помочь. Сделал все возможное, чтобы Лионель почувствовал себя желанным гостем. Думаю, у нас сложились неплохие отношения», - передает слова вратаря пресс-служба федерации футбола США.

Месси перешел в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. Он подписал контракт до конца 2025 года. Аргентинец сыграл за команду 11 матчей, забил 11 голов и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Дрейк Келленджер
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