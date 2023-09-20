Месси возвращается в состав «Интер Майами»

Звездный форвард Лионель Месси может помочь «Интер Майами» в предстоящем матче МЛС против «Торонто», об этом рапортует ESPN Argentina. Пока не уточняется, выйдет Лео в стартовом составе или со скамейки запасных.

Напомним, что 36-летний нападающий пропустил последний поединок команды против «Атланты Юнайтед» (2:5) из-за мышечной усталости. Во вторник, 19 сентября, аргентинец вернулся в общую тренировочную группу «Интера».

Месси пополнил ряды команды из Флориды в летнее трансферное окно. Он подписал контракт до конца 2025 года. Лионель сыграл 11 поединков за «Интер Майами», забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

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