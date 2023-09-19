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США. МЛС

​Месси может пропустить ещё один матч МЛС

19 Сентября 2023 • 21:27 Комментировать (1)
Интер Майами
...
Торонто
21.09 02:30

Лионель Месси пропустил два последних матча «Интер Майами» в МЛС – один из-за поездки в сборную Аргентины, а другой из-за полученного в её рядах небольшого повреждения. Месси рискует пропустить ещё одну игру – против «Торонто» в ночь со среды на четверг. На это намекнул главный тренер команды Херардо Мартино.

«У нас будет шесть матчей за 18 дней, то есть по матчу каждые три дня, включая финал открытого Кубка США. Что касается Месси и Альбы, то оба игрока будут полноценно тренироваться, и после этого мы посмотрим, готовы ли они выйти на поле», - сказал Мартино журналистам.

Отметим, что Лионель Месси считается главным фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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ИНТЕР МАЙАМИ ТОРОНТО
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Сентября 2023 в 21:33
ай.. шмеций можешь ваще не выхадиць на поле.. разрешаеца.. А-ха-ха-ха! )))
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