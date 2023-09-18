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США. МЛС

Месси рассказал, что любит есть

18 Сентября 2023 • 11:27 Комментировать (1)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, известный в Европе по выступлениям за каталонскую «Барселону» и французский «ПСЖ», рассказал о своих предпочтениях в еде.

«Я неприхотлив в еде. Отбивные, паста, мороженое. Мне нравится все сладкое. Но я стараюсь есть поменьше такой еды. Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, однако затем перешел на горький», - передает слова 36-летнего форварда TN.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета нынешнего года. Нападающий поучаствовал в 11 поединках во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Сентября 2023 в 13:06
Я тоже люблю пожрать.. Но без мата.. Хе..
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