Месси рассказал, что любит есть

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, известный в Европе по выступлениям за каталонскую «Барселону» и французский «ПСЖ», рассказал о своих предпочтениях в еде.

«Я неприхотлив в еде. Отбивные, паста, мороженое. Мне нравится все сладкое. Но я стараюсь есть поменьше такой еды. Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, однако затем перешел на горький», - передает слова 36-летнего форварда TN.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета нынешнего года. Нападающий поучаствовал в 11 поединках во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.