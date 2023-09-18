Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своих ритуалах.

«У меня много ритуалов. Перед сном я приготовлю все на столе на следующее утро. Во время завтрака каждый сидит на своем месте.

Когда возвращаюсь домой, то сразу снимаю кроссовки и надеваю тапочки. У меня есть и другие ритуалы, но я не хочу о них рассказывать», - передает слова 36-летнего футболиста TN.

Месси переехал в США минувшим летом. Аргентинец подписал с «Интер Майами» контракт до конца 2025 года. Нападающий провел за команду из Флориды 11 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять голевых передач.