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США. МЛС

Месси рассказал о своих ритуалах

18 Сентября 2023 • 11:21 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своих ритуалах.

«У меня много ритуалов. Перед сном я приготовлю все на столе на следующее утро. Во время завтрака каждый сидит на своем месте.

Когда возвращаюсь домой, то сразу снимаю кроссовки и надеваю тапочки. У меня есть и другие ритуалы, но я не хочу о них рассказывать», - передает слова 36-летнего футболиста TN.

Месси переехал в США минувшим летом. Аргентинец подписал с «Интер Майами» контракт до конца 2025 года. Нападающий провел за команду из Флориды 11 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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