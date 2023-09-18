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США. МЛС

Игрок из МЛС: «Нас не волнует Месси»

18 Сентября 2023 • 09:24 Комментировать

Игрок «Атланты Юнайтед» Шандре Силва в резкой форме прокомментировал крупную победу над «Интер Майами» в матче МЛС. Встреча, в которой не принимал участия аргентинец Лионель Месси, завершилась со счетом 5:2.

«Нас не волнует Месси. Думаем только о себе. Хотим выйти в плей-офф. Пусть «Интер Майами» в следующий раз приезжает в полном составе», - передает слова футболиста Daily Sports.

Следующий поединок «Интер Майами» проведет против «Торонто». Встреча состоится 21 сентября.

Месси перешел в клуб из Флориды в летнее трансферное окно на правах свободного агента. 36-летний форвард принял участие в 11 поединках, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лионель Месси Атланта Юнайтед Шандре Силва
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