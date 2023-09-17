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США. МЛС

Игрок «Интер Майами» откровенно высказался о Месси

17 Сентября 2023 • 08:39 Комментировать (1)

Форвард «Интер Майами» Леонардо Кампана поделился мнением о звездном одноклубнике Лионеле Месси, перешедшем в команду минувшим летом.

«Месси скромный человек, каким бы он ни был великим. Лионель всегда помнит о команде, первым отправляет нам сообщения, желает удачи, а также мотивирует. Он не считает себя лучше других. Это дает нам душевное спокойствие. Месси дает нам советы как во время матчей, так и перед ними. Он влияет на команду в мельчайших деталях», - передает слова футболиста Tyc Sports.

Месси сыграл за «Интер Майами» 11 поединков, в которых отметился 11 голами и пятью ассистами.

Украинец из «Интер Майами» рассказал правду о поведении Месси в команде

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Леонардо Кампана
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Комментарии (1)
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NOBODY
17 Сентября 2023 в 08:47
""" Месси - где бы вы не играли....я всегда буду помнить о вас, я всегда вас найду...а щас...""""
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