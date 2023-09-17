Дворовый футбол в МЛС: «Интер Майами» развалился без Месси, разгромно проиграл «Атланте Юнайтед» и прервал 12-матчевую серию без поражений

«Интер Майами» был вынужден второй матч подряд обходиться без Лионеля Месси на футбольном поле.

Если в прошлый раз недоступность Месси для «Интер Майами» была продиктована выступлением аргентинца за свою сборную, то теперь причиной стала травма. Лео получил повреждение во встрече с Эквадором за сборную Аргентины, поэтому не сыграл против Боливии. Говорят, что проблемы в этом плане у Месси несерьёзные, так что его отсутствие не должно стать долгим. Также не принял участие в отчётном матче по схожей причине и Жорди Альба. Кстати, игра проходила на искусственном газоне.

«Интер Майами» играл против «Атланты Юнайтед» во втором туре группового этапа Кубка Североамериканских Лиг и победил 4:0. Там Месси оформил дубль. «Пятиполосные» представляют город Атланта, штат Джорджия. Эта команда так же, как и «Интер Майами», обитает в Восточной конференции МЛС. Ко встрече с «цаплями» «Атланта Юнайтед» подошла на шестом месте, имея 42 очка после 28 матчей. Ну а дружина Херардо Мартино занимала четырнадцатую строчку с 28 баллами по итогам 26 встреч.

Первый удар по воротам был зафиксирован на четвёртой минуте – не хватило точности Фариасу. Хозяева ответили после углового с правого фланга, когда на подборе Муюмба запустил мяч значительно выше цели. В конце девятнадцатой минуты после прострела Леннона справа налево Якумакис с одиннадцати метров пробивал через себя, и мяч от прижатой руки Йедлина срикошетил на угловой. Арбитр пенальти в данном случае не назначил – и правильно сделал.

В начале 24-й минуты Москера с правого фланга вошёл в штрафную площадь, сместился к центру, оставив не у дел Миллера, и нанёс удар прямо в руки Коллендера. Реальность здесь оказалась прозаичнее ожиданий болельщиков «пятиполосных». Москера стал заваливаться на газон и потому не смог ударить на полную мощность. А не забиваешь ты – забивают тебе. Понятно, что далеко не всегда срабатывает эта футбольная поговорка, но здесь она сработала.

Арройо могучим выстрелом сотряс левую штангу, и на дальнейшем отскоке от газона здорово потворил Кампана. Приняв мяч на грудь и подкинув его ногой, Лео (не Месси) смачно вонзил игровой снаряд над руками Гузана под перекладину (0:1). Защитники «Атланты Юнайтед» явно не ожидали такой компетентности от Кампаны, поэтому впали в недоумение. Техничность эквадорского нападающего «Интер Майами» не могла никого оставить равнодушным.

Впрочем, «Атланту Юнайтед» это сподвигло на собственные достижения в атаке. Леннон на правом фланге получил пас от Москеры и навесил к ближнему углу вратарской, а Муюмба филигранно головой пробросил мяч в дальнюю штангу, от которой тот отскочил почти что параллельно линии ворот, после чего его выбил Коллендер. Сразу гол был засчитан, потом ВАР подтвердил решение главного арбитра (1:1). При этом показанные для зрителей видеоповторы не дали однозначной и чёткой картины. Неужели не нашлось камеры, которая фиксировала бы ровно линию ворот? И работала ли автоматическая фиксация пересечения мячом ленточки?

А ведь тот гол имел большое значение. «Атланта Юнайтед» почувствовала свою силу, поверила в себя и на позитивной волне забила ещё дважды до перерыва. Хотя если точнее, то однажды. Миллер-то сам срезал мяч в свои ворота, когда Алешандре Силва, уйдя на левом фланге от Авилеса, прострелил от лицевой линии к ближней штанге. Потом уже отличились в полной мере хозяева. Снова гол назрел оттуда же, только передачу отдавал Россетто, а мяч в ближний угол загнал Леннон. Вот так 0:1 превратились в 3:1 за восемь минут в конце первого тайма.

На 52-й минуте пришёл черёд пенальти в ворота «Атланты Юнайтед». Авилес пробил ногой со средней дистанции после углового, а Луису Абраму мяч срикошетил в отставленную правую руку от прижатой левой. Судья указал на точку. Кампана оформил дубль, реализовав одиннадцатиметровый в левый нижний угол, – Гузан не угадал, прыгнув в противоположный (3:2). Игроки гостей быстро кинулись в ворота забирать мяч, но голкипер хозяев показал характер и не стал отдавать им игровой снаряд. Разгорелась стычка между футболистами, а арбитру, видимо, самому нравилось наблюдать за этими разборками, поэтому он не пресекал завёдшихся игроков. Вскоре состоялась и ещё одна заварушка.

А игра дальше проходила без центра поля и без обороны с обеих сторон. Алешандре Силва упорно пытался нарисовать пенальти в ворота «Интер Майами» и дважды симулировал фолы в чужой штрафной (якобы со стороны Йедлина и Бускетса), но рефери не покупался на эти штучки. Около других ворот Фариас в контратаке забросил влево на Кремаски, который слишком высоко поднял мяч своим обводящим ударом. Силва после передачи Леннона пробовал забить издали – получилось также в «молоко». А Якумакис после паса справа от Москеры направил мяч в сетку с внешней стороны.

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На 76-й минуте «Атланта Юнайтед» наказала-таки «Интер Майами» за гигантские свободные зоны. В финальной стадии атаки Якумакис обнаружил себя перед чужой вратарской вне какой-либо опеки и результативно замкнул прострел справа от Лобжанидзе, избежав офсайда (4:2). Через девять минут Стефанелли мог сократить отставание гостей в счёте, но пробил мимо дальнего угла с правого края вратарской. Чудо-камбэка не случилось. Более того, «розовые» пропустили на 89-й минуте очередной гол. Миллер в центре поля подарил мяч Лобжанидзе, а тот переадресовал игровой снаряд Вольфу, из зоны правого инсайда не оставившего шансов Коллендеру (5:2).

Итак, «Интер Майами» без Лео Месси потерпел поражение с разгромным счётом. В последние полчаса команды напрочь позабыли об обороне, и тоньше сзади оказалось всё-таки у команды Херардо Мартино. Осталась она на предпоследнем месте Восточной конференции (27 матчей, 28 очков). «Интер Майами» прервал свою 12-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Теперь «цапли» сыграют 21 сентября не в 00:00 мск, а в более привычное время 02:30 против «Торонто». Это будет снова в рамках МЛС. Вполне возможно, что там Месси уже выйдет на поле и отмоет своих партнёров от футбольного позора.

Кирилл Иванцов