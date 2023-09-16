​Появилась новая информация о состоянии Месси

Лионель Месси не поможет «Интер Майами» в ночь с субботы на воскресенье, когда команда сыграет против «Атланта Юнайтед» в МЛС. Как сообщает Marca, у 36-летнего аргентинца нет серьёзной травмы, но присутствуют дискомфорт и выраженная усталость. Месси хотят поберечь, особенно с учётом того, что скоро «Интер Майами» предстоит сыграть в финале открытого кубка США против «Хьюстон Динамо».

Напомним, что на днях Лионель Месси пропустил матч против сборной Боливии в отборе на чемпионат мира – 2026. Ранее звёздного форварда заменили в игре сборной Аргентины против Эквадора, в которой он забил победный гол.

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