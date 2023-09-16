Лионель Месси может пропустить ближайший матч «Интер Майами» в МЛС из-за повреждения, которое он получил в лагере сборной Аргентины. Из-за этой проблемы Месси даже не сыграл за «альбиселесте» в Боливии.

Между тем, в социальных сетях Месси опубликовал короткое видео с пиццей, которую он, вероятно, заказал на ужин.

Стоит сказать, что болельщики не оценили внешний вид пиццы. В социальных сетях Месси начали стебать за выбор ужина.

«Месси только что опубликовал фото худшей пиццы, которую я видел», - написал один из фанатов. И таких комментариев очень много.

Напомним, что Лионель Месси летом подписал с «Интер Майами» контракт, который рассчитан до конца 2025 года.