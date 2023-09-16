Месси не может играть за «Интер Майами» - названа причина

Нападающий Лионель Месси не примет участия в ближайшем матче «Интер Майами» против «Атланты Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты телеканала ESPN.

36-летний аргентинский форвард пропустит гостевую встречу из-за повреждения бедра, которое получил в расположении национальной сборной страны.

Поединок «Атланты» против «Интер Майами» состоится в ночь с 16 на 17 сентября.

Месси переехал в МЛС в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Нападающий подписал с «Интер Майами» контракт до конца 2025 года. В 11 матчах за команду из Флориды Лионель забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

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